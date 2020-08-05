وزير الاقتصاد اللبناني: صومعة بيروت تدمرت ومخزون القمح يكفي البلاد

قال وزير الاقتصاد اللبناني، إن صومعة بيروت والقمح داخلها تدمرا لكن البلاد تملك مخزونا كافيا، وهناك سفن في الطريق لتغطية الاحتياجات حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل

وكشف محافظ بيروت، اليوم الأربعاء، عن التقديرات الأولية لحجم الأضرار جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف قتلى وآلاف الجرحى.

وقال محافظ بيروت، إن حجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار وربما أكثر، وفقا لما نقلته المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال "LBCI".

وأضاف المحافظ، أنه تمت خسارة 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وأن المئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن.