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محمود مسلم

السيسي يعزي لبنان في ضحايا انفجار بيروت: مستعدون لمساعدتكم

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محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
10:01 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا صباح اليوم بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وأكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان، والاستعداد لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة ودعم لبنان في محنتها.

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