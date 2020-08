العناية الإلهية تنقذ أروى من الموت في تفجيرات بيروت

View this post on Instagram

#تصويري من سيارتي لولا القدر و صديقتي اتمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار الحمدلله على كل شيء و اشكركم على دعواتكم و اطمئنانكم علي #بيروت #لبنان #انفجار