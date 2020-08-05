العناية الإلهية تنقذ أروى من الموت في تفجيرات بيروت

رصدت الفنانة أروى، حجم الأضرار التي لحقت ببيروت، إثر وقوع انفجار هائل في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، إذ تنقلت بسيارتها في محيط الحادث، لتُبرز حجم الضرر.

ونشرت "أروى" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو وهي تتجول بسيارتها في محيط الحادث، مُعلقة عليها قائلة: "تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي تمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمد لله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم و اطمئنانكم عليّا".

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.