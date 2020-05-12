رامي عياش ببرنامج "اغلب السقا": "هنغلبه بالحب"

استضاف برنامج "اغلب السقا" والذي تقدمه الإعلامية رزان مغربي، الفنان اللبناني رامي عياش، وهو البرنامج الذي يعتمد على المسابقات بين الضيف والفنان أحمد السقا.

وفي بداية الحلقة أخبر "عياش" مقدمه البرنامج أنهما ولدا في نفس اليوم والشهر، لترد عليه بقولها: "عندنا أسدين اليوم من لبنان، يعني الأفضل للسقا أنه ما يجي على البرنامج"، ليرد عليها عياش: "هنغلب السقا بالحب".

وفاز الفنان أحمد السقا على غريمة "عياش" في التحدي الأول من البرنامج المذاع على فضائية "MBC مصر"، بمسابقة "مروحة الباسكيت" والتي ومن خلالها يتم إلقاء كرات السلة بها، وفي التحدي الثاني والمسمي بـ"قوس وسهم" فاز عياش عليه.

وفي مسابقة "الخنافس"، فاز على الفنان "عياش" على غريمة "السقا"، وظهر قويا في احتساب عدد "الخنافس" التي كانت تظهر أمامه في الصورة.

وفي المسابقة التالية، والتي كانت تقتضي بري الأقلام عبر "البراية"، وفاز "عياش" على "السقا" بفارق مريح يساعده على الفوز بنهاية الحلقة.