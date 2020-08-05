علي جابر عن انفجار بيروت: أتمنى ألا نبيض وجوه السياسيين

علق الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة قنوات "إم بي سي"، علي جابر، على الانفجار الذي حدث عصر أمس الثلاثاء في بيروت، والذي خلف مئات من القتلى والجرحى، وذلك عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وغرد جابر: "أحيي التليفزيونات اللبنانية على تغطيتها المهمة لجريمة قتل بيروت وأتمنى أن توقف التركيز على وجوه السياسيين القبيحة والمزيفة وتسلبهم فرصة تبييض وجوههم وهم المجرمون وأساس المصيبة، وأن تركز على الناس الحقيقين المنكوبين ومأساتهم".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.