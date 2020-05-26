علي ربيع: "أمنية حياتي أبقى زي كرم جابر معرفش إزاي"

قال الفنان علي ربيع، إنه رغب في الالتحاق بالمجال الرياضي قبل دخوله لعالم الفن، لكنه فشل "الأندية مكنتش بتشوف كل الناس، أنت بتنزل وبتختبر 6 آلاف شخص، واستمارات وبنبقى قاعدين في المدرج، وبينزل مننا 5 أشخاص ويلعبوا تقسيمة"، موضحا أن سعر الاستمارة 150 جنيه في الأندية المهمة.

وأضاف "ربيع"، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، ويقدمه الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، "مروحتش اختبرت نفسي في الأهلي والزمالك عشان كنت عارف مستوايا، بس روحت الترسانة، ونجحوا كل اللي في الماتش ماعدا أنا، وروحت الشرقية والمقاولون والسكة الحديد، سقطت في كله، ماعدا نادي الجيش".

وأشار إلى أنه اتجه للألعاب الفردية بعد فشله باللحاق بأندية كرة القدم: "يأست من الألعاب الجماعية، أنا مش عاوز حد يلعب معايا، لأن واضح العيب في اللي حواليا، فقولت ألعب لعبة فردية، كان ساعتها كرم جابر جاب الميدالية الدهب في أولمبياد أثينا، فشوفت نفسي كرم جابر معرفش إزاي، وكانت أمنية حياتي أن أبقى كرم جابر، وكنت بشرب اللبن كل يوم الصبح، وأقعد أجري لحد ما واحد وقع على دراعي واتكسر، وقالولي دراعك مش هينفع تاني".