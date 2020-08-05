أمين سر "إسكان النواب" يوضح شروط البناء في العاصمة الإدارية

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المباني العشوائية في كل اتجاهات الدولة المصرية، ومن ثم كان لا بد من إعادة دراسة الأماكن السكنية الضخمة مثل محافظة القاهرة.

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن "لو كانت المنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل محافظة القاهرة، فإن شروط البناء ستتغير، وسيجرى تعظيم الأراضي الموجودة من خلال بناء مشروعات تجارية عليها لإتاحة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين".

وتابع، أن التراخيص ستمنح في الفترة المقبلة وفقا للاحتياجات، موضحًا أن تراخيص البناء ستمنح للمناطق ذات الكثافة السكانية غير المرتفعة، ومشددًا على أن التوقف الدائم عن إصدار تراخيص البناء لن يستمر.