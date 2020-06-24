النائب محمد إسماعيل: قرار إلغاء الحظر يفيد عملية الإنتاج

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، على موافقته التامة وسعادته بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إعادة فتح الاقتصاد، وإلغاء حظر التجوال بدءا من يوم السبت المقبل 27 يونيو مع اتباع العديد من الإجراءات الاحترازية.

وقال إسماعيل إنه قرار مناسب تماما، وحيوي يعيد النشاط لحركة العمل والانتاج مرة ثانية في مختلف ربوع الوطن، كما أنه يساير التوجه العالمي بفتح المنشآت والمؤسسات والمصانع واستقبال السياح.

وأوضح النائب في بيان له أمس، أن مصر أدارت أزمة كورونا بكل حنكة واقتدار وبتوجيهات الرئيس السيسي، وبالخصوص على الصعيد الصحي والاقتصادي والإعلامي، قائلا إن الواضح أن فيروس كورونا، وطالما لم يتوصل العالم إلى علاج معتمد له يستطيع كبح جماحه فإنه لا بديل عن التعايش معه حياتيا واقتصاديا، لافتا إلى أن مصر تعول كثيرا على وعي المصريين في التعامل مع الفيروس، والتحلي بكل الإجراءات الاحترازية وبشكل صارم حتى تكون هناك نهاية له وحالة صفرية وهو ما يرجح أن يكون في شهر سبتمبر المقبل وفق مختلف التقديرات الصحية.