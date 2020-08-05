قبل عام.. توفيق عكاشة يتوقع باشتعال لبنان

انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، أمس الثلاثاء، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، حيث تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، جزء من إحدى حلقات برنامج "مصر اليوم" الذي كان يُقدمه الإعلامي توفيق عكاشة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، قبل عام تقريبًا، وهي يتنبأ باشتعال لبنان بعد شهور قليلة، إذ حقق هذا المقطع انتشارًا واسعًا فور وقوع الانفجار.

وشاهد مراسل قناة "سكاي نيوز" مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا جراء الانفجار الضخم، وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إنّ الانفجار قوي جدا إلى درجة أنّ الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت "سكاي نيوز" إنّ المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أنّ الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

ويأتي الانفجار قبل 3 أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وكانت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.