اليوم.. انطلاق تصفيات سباق المراكب الصغيرة لأطفال قرية سهيل النوبية

تنطلق تصفيات أطفال النوبة بجزيرة سهيل النوبية، ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان حراس النيل لـ"الجريدي"، لسباق المراكب الصغيرة، والذي تجري فعالياته في نيل أسوان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد خلال الفترة من 3 إلى 10 أغسطس الجاري.

وقالت حفصة أمبركاب منظم المهرجان، إن المهرجان يهدف إلى الحفاظ على التراث النوبي الخاص بعادات وتقاليد وارتباط أهل النوبة بالنيل، موضحة أن الجريدي عبارة عن مراكب صغيرة لا تسع إلا لفرد واحد أو اثنين على الأكثر وهي مصنوعة من الصاج والخشب ويقوم الراكب بالتجديف باليدين وكان يستخدمها أطفال النوبة في الترفيه واللهو في النيل ونعتبرها من التراث أكثر من كونها وسيلة للترفيه.

وتابعت بأن السباق يجرى تنظيمه في عدة قرى علي النيل بدأت بقرية جبل تقوق وجرى اختيار المركزين الأول والثاني، ثم تقام الفعاليات في اليوم التالي في قرى، جزيرة أسوان ثم سهيل، غرب سهيل، هيسا، حيث تقام المنافسات بعرض النيل عبورا إلى نقطة النهاية أمام كل قرية.