أديب: بيروت منكوبة والقاهرة لا تترك أخواتها أبدا وقت المحن

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الدولة المصرية بتقديم المساعدات لبيروت بعد تعرضها لانفجار ضخم مساء أمس.

وغرد عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بيروت تحتاج إلى قمح ودواء وطاقة، أناشد الدولة المصرية بتقديم كل ما تستطيع تقديمه في الساعات القادمة".

وأضاف أديب: "بيروت منكوبة والقاهرة لا تترك إخوتها أبدا في وقت المحنة.. وراجع راجع لبنان لازم يرجع لبنان".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن انفجار بيروت الضخم سبب وفاة 100 شخص وعدد كبير من المفقودين وأكثر من 4 آلاف جريح من جراء انفجار بيروت.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.