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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل لبحث تداعيات انفجار بيروت

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سحر المكاوى
11:30 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة الإثنين المقبل بطلب من المجموعة العربية لمناقشة تداعيات انفجار بيروت وتأثيره على قوات حفظ السلام الأممية العاملة في لبنان، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أجرى صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت، للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس.

ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث استمع إلى عرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث، حول الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث.

 

 

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