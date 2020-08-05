قتلى وجرحى وأضرار.. انفجارات بيروت في أرقام

سادت حالة من الحزن في لبنان والعالم أجمع عقب الحادث الذي تعرضت له بيروت إثر انفجار مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم في مرفأ المدينة، وأدي إلى دمار هائل امتد لمسافة أكثر من 20 كيلومترا، وتدمر نحو 80% من المرفأ.

وألحق الانفجار أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف شخص وقُتل أكثر من 100 شخص، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الضحايا في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وترصد «الوطن» أبرز الأرقام عن انفجار مرفأ بيروت:

2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم وراء الانفجار الهائل.

300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار.

سقوط أكثر من 100 قتيل بسبب الحادث الأليم.

إصابة أكثر من 4 آلاف شخص.

تراوحت قيمة أضرار الانفجار بين 3 و5 مليارات دولار.

قُتل مصريان في الانفجار، وأصيب يمنيان بجروح طفيفة.

إصابة 10 عراقيين في الحادث.

إصابة أردنيين اثنين جراء انفجار بيروت

إصابة مغربية تعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة بكسور في قدمها.

قتل مواطن أسترالي وأصيب سفير كازاخستان بجروح.

إصابة 5 موظفين من سفارة هولندا في بيروت.

إصابة موظفة بالسفارة الروسية بجروح طفيفة.

إصابة 48 شخصا من الأمم المتحدة من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة الانفجار.

تضررت 4 مستشفيات بالكامل في بيروت جراء الانفجار.