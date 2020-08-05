عاجل.. غرق سفينة سياحية في مرفأ بيروت

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل بعنها قبل قليل، بغرق سفينة سياحية كانت راسية بمرفأ بيروت، ومقتل 2 من طاقمها وجرح 7 آخرين.

وبدأت قبل قليل، الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية بالقصر الرئاسي في بعبدا لبحث تداعيات انفجار بيروت، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأجرى صباح اليوم الأربعاء، الرئيس اللبناني ميشال عون جولة تفقدية في منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت، للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس.

ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، واستمع لعرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث، عن الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث.