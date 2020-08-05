الحكومة اللبنانية: أُبلغنا رسميا بزيارة ماكرون لبيروت غدا لمساعدتنا

أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنّ رئيس الوزراء حسان دياب، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغه فيه أنّه سيزور بيروت غدا لمساعدة لبنان في هذه المرحلة العصيبة جراء الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية - في بيان لها اليوم - أنّ دياب وجّه بالشكر إلى ماكرون، ومثمّنا وقوف فرنسا الدائم لجانب لبنان، مشيرة إلى أنّ رئيس الوزراء اللبناني وضع الرئيس الفرنسي في صورة الكارثة التي أصابت لبنان.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره لمبادرة الرئيس الفرنسي، إرسال 3 طائرات مجهزة بمعدات طبية إلى بيروت، منوها في هذا الصدد بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتقديره لدعم فرنسا الذي ينطلق من حرص كبير وثابت على سيادة لبنان واستقراره.