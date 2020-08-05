الرئيس اللبناني: سننزل أشد العقوبات بالمسؤولين عن انفجار بيروت

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إننا مصرين على السير في التحقيقات وكشف ملابسات انفجار بيروت في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عون في كلمة بشأن انفجار بيروت وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية": "سننزل أشد العقوبات بالمسؤولين عن الانفجار".

وأشاد عون بعمل الأجهزة الأمنية والفرق الطبية داعيا الهيئة العليا للإغاثة لإجراء مسح شامل للأضرار وتقديم المساعدات اللازمة، قائلا: "نناشد الدول للإسراع بمساعدتنا في علاج الجرحى وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمرفأ وبالعاصمة بيروت".