وكيل نقل البرلمان: الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز محنته

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن انفجار مرفأ بيروت هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف المصابين، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد زين الدين أن الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز هذه المحنة، متمنيًا لهذا البلد الشقيق المزيد من الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة للخروج من أزماته التي تعصف به والعبور به إلى بر الأمان.

وأشار النائب إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمرون بها، متمنيًا السلامة والأمان وأن يحفظ الله لبنان الشقيق من كل سوء.