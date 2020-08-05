حداد يترك طفله بالحضانة ويهرب بعد علمه بتكاليف علاجه في الدقهلية

هرب والد طفل من تكاليف علاج ابنه في حضانة خاصة وتركه بها وأغلق تليفونه، وأبلغت إدارة الحضانة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية للبحث عن والد الطفل لسداد التكاليف.

وضعت زوجة "رضا.ش"، حداد مقيم بمدينة السنبلاوين طفلا إلا أنه احتاج وضعه في الحضانة بعد ولادته، ولم يجد الأب مكانا لطفله في مستشفى حكومي، فتوجه به لمستشفى خاص في مدينة السنبلاوين، فطلبوا منه تكاليف يومية للحضانة مبلغ 1800 جنيه في اليوم، وحقنة ثمنها 3800 جنيها، فترك لهم الطفل وعاد إلى منزله هو وزوجته وأغلق تليفونه.

بحثت إدارة المستشفى عن والد الطفل ولم تجده، حاولوا مرارا وتكرارا الاتصال على رقمه المدون ببيانات الطفل وجميع المحاولات التليفون مغلق، فأبلغوا مركز الشرطة بما حدث، وتوصلت التحريات إلى مكان والد الطفل ووجدوا في حالة انهيار تام لعدم قدرته على سداد تكاليف علاج طفله.

وقال "أحمد.ش"، عم الطفل، إن شقيقه ظروفه المادية صعبة، ودخله محدود، وربنا سترها معاه في الولادة، ولا يقدر على مصاريف الطفل حتى أنه لم يسجل الطفل إلى الآن واسمه في الحضانة "ابن رشا".

قال المهندس عبد اللطيف بصل، عضو لجنة سهم الخير بالسنبلاوين، إنهم علموا بما حدث، وبحثوا حالة والد الطفل (سيئة للغاية) ولا يقدر على سداد أي تكاليف من المطلوب منه، فتعهدنا بسدادها، إلا أن حالة والد الطفل تحتاج إلى المساندة المجتمعية والتي لا نقدر عليها بمفردنا.

وأضاف بصل لـ"الوطن": "تواصلنا مع إدارة المستشفى الخاصة وتم وضع مبلغ 2500 جنيها بعد توفير ثمن الحقنة من فاعل خير وتحت حساب الحضانة، وتمكننا بمساعدة مديرية الصحة من نقل الطفل إلى حضانة مستشفى دكرنس العام، وبلغت تكلفة المستشفى الخاص ليومين وعدة ساعات إلى 4400 جنيه، وإلى الآن لم يأخذ الطفل الحقنة المطلوبة له.

وناشد "بصل" المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الحالة وهذه الأسرة البسيطة الذين تركوا مولودهم وأغلقوا تليفوناتهم ولم يعودوا إلا بعد بلاغ من إدارة المستشفى لمركز الشرطة.

وقال الدكتور أحمد العراقي، المشرف على الحضانة الخاصة، إن الطفل كان يحتاج وضعه على جهاز تنفس صناعي، وحقن السائل الرئوي، وحالته الصحة غير مستقرة.