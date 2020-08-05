الصحة العالمية ترسل 43 خبيرا إلى جنوب أفريقيا لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نشر فريق من خبرائها "43 خبيرا" فى دولة جنوب افريقيا يمثلون مختلف المجالات الصحية وذلك لدعم ادارة الاستجابة لانتشار فيروس كورونا هناك وحيث تعتبر جنوب افريقيا الان من بين الدول الخمسة الأولى الأكثر تضررا من الفيروس في العالم .

وأشارت المنظمة في بيان لها في جنيف، اليوم، إلى أن 17 من هؤلاء الخبراء سوف يصلون إلى جنوب افريقيا اليوم ويضمون خبرات رئيسية فى علم الأوبئة والمراقبة وادارة الحالات والعدوى والوقاية والسيطرة، إضافة إلى تعبئة المجتمع والتعليم الصحى ومن بينهم الدكتور ديفيد هيمان عالم وبائيات الأمراض المعدية وخبير الصحة العامة والذى كان فى السابق يعمل مساعدا للمدير العام للمنظمة الدولية للأمن الصحي والبيئة وترأس الاستجابة لوباء السارس في عام 2003.

ولفتت المنظمة إلى أنها ستتولى مسؤولية تمويل فريق الخبراء في الوقت الذي ستكون جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير الموارد الإدارية ونوهت المنظمة إلى أن الفريق سيترأسه الدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الاقليمية للمنظمة في أفريقيا، والدكتور مايكل رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة، وحيث سيعملان من برازافيل بجمهورية الكونغو وجنيف على التوالي لدعم الخبراء على الأرض.

وبحسب منظمة الصحة سيطلب منه إكمال فترة أولية من الحجر الصحي، والاختبار قبل الانتشار في البلاد، وحيث سينتشر في كيب الشرقية وفري ستيت وجاوتينج ولو ناتال ومبو مالانجان وجرى تحديد هذه المقاطعات باعتبارها تحتاج إلى الدعم الأكثر الحاحا، وحيث سيمكن للفريق الذي سيصل أولا أن يحقق أكبر تأثير، على أن ينتشر الخبراء المتبقين لمساعدة جميع المقاطعات في البلاد.