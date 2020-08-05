بنجلاديش تعلن إصابة 21 من جنودها في انفجار ميناء بيروت

أعلن الجيش في بنجلاديش إصابة 21 جندي بحرية بنغالي على الأقل من أفراد القوة متعددة الجنسيات في لبنان على خلفية الانفجار الضخم بميناء العاصمة بيروت.

وأوضح مكتب العلاقات العامة الداخلي بالجيش البنغالي -وفقًا لقناة سكاي نيوز البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- أن أحد المصابين يرقد في حالة خطيرة ويتلقى العلاج حاليًا في لبنان.

يُشار إلى أن أفراد البحرية البنغالية يعملون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2010 لمنع دخول الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني.

وأسفر الانفجار الضخم الذي وقع بميناء العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، عن مصرع 100 شخص وإصابة قرابة ألف آخرين.