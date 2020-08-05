رئيس وزراء لبنان السابق لـ"الوطن": انفجار بيروت أشبه بهيروشيما ولا بد من تحقيق حيادي

أبدى رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة، أسفه الشديد لـ انفجار بيروت الذي هز البلاد والوطن العربي بأكمله منذ الأمس، داعيا كل الأطراف الدولية لمساندة البلاد ودعمها في تلك المحنة.

وأكد السنيورة، لـ"الوطن"، أن الانفجار كان بحجم زلزال كبير، وكأنه أشبه بإعصار هيروشيما، حيث أدى إلى تدمير واسع في مدينة بيروت، وخلف نحو 100 ضحية وأكثر من 4 آلاف جريح حتى الآن، خلف تداعيات كبرى على شتى المجالات الحيوية بالعاصمة.

كان السينورة أحد شهود العيان على تلك الواقعة المأساوية، حيث إن مكتبه يبعد عن مكان الانفجار نحو 3 كيلو مترات، بينما تأثرت البناية التي يسكن فيها بتهشم جميع واجهاتها من شدة الانفجار، وهو ما يسري على الأغبيلة الساحقة بمدينة بيروت، على حد قوله، موضحا أنه لم يصيب بضرر أو أي من أفراد عائلته.

السنيورة: الانفجار يعبر عن حالة التردي ببيروت ولإطباق ميلشيات حزب الله

أسباب الانفجار، لم يتمكن من حسمها حتى الآن في رأيه، حيث أكد أنه من الصعب على أي أحد أن يطلق التهم جزافا، موضحا أن موقع الحادث تتولاه كل الأجهزة الرسمية الأمنية من جيش ومخابرات ودرك وأمن عام، مضيفا: "ذلك يعبر عن مدى التردي بالحالة اللبنانية وسلطتها وقدرتها على الإحاطة بالأمور ويعطي صورة عن هذا الإطباق الذي تمارسه الميلشيات التي تتحكم في لبنان وفي مقدمتها ميلشيات حزب الله".

وأردف رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن التحقيق يتطلب وجود جهة حيادية تتولاه، لتأمين التحقيق بشكل سليم وبعيدا عن التنفيذ من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الشأن، داعيا الأشقاء العرب والأصدقاء بالعالم لمساندة لبنان التي تنزف منذ 45 عاما حتى الآن، من خلال الضغوط والاجتياحات الإسرائليية التي تعرضت لها، وأيضا ما أدى إلى أن تعيث تلك الميلشيات المتحكمة بلبنان وعاصمته في الأرض فسادا.

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق: سكني تهشمت واجهاته.. ولا علاقة له بذكرى الحريري

واستبعد أن الانفجار مرتبط بذكرى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، التي تعتبر واقعة أليمة وقضية وطنية هم فقط عائلة الحريري ولكنها تهم لبنان ككل، مؤكدا على أنه بالتالي الأمر يحتاج إلى الالتزام بالأحكام التي تصدرها المحكمة الدولية بناء على طلب لبنان، والتي حمت بيروت من إمكانية تهميش هذه الجريمة.

واستطرد أن الجريمة الجديدة ربما تكون نتيجة "تقاعس أو عدم اتخاذ قرارات جيدة أو تقصير من قبل أجهزة معينة، وهو ما يجب أن يخضع للتحقيق للحسم به، ولا أستطيع أن أقول إنه مدبرّ ولكن من الأفضل أن يحسم من خلال التحقيق وهذا أمر كبير جدا".

السنيورة يوجه رسالة للشعب اللبناني عبر "الوطن"

كما وجه فؤاد السنيورة رسالة للشعب اللبناني، عبر "الوطن"، حيث قال: "يجب أن يكون اللبنانيون كما عهدناهم دائما أكبر من المصيبة ويعلو في تصرفاتهم وعملهم على كل المحن والتحديات ولكن بنفس الوقت، ويتطلب منهم أيضا أن تتضافر هودهم بين بعضهم وأن يكون موقفهم هو العمل من أجل أن تعود الدولة وهي صاحبة القرارا الوحيد، ويعود لبنان إلى إعادة الاعتبار عبر دستوره وقوانينه، وأن تعود الدولة لتكون فعليا سلطتها الكاملة على جميع المرافق والأراضي اللبنانية".

انفجار بيروت

وهز لبنان عصر أمس، انفجار قوي في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، وعلى إثره أعلن مجلس الدفاع الأعلى العاصمة منطقة منكوبة، كما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، يمثل كارثة وفاجعة وطنية أكبر من حجم لبنان، وتفوق قدراته، مشيرا إلى أن عدد القتلى بلغ حتى الآن، 100 شخصا، إلى جانب ما يزيد عن 3 آلاف جريح.

وأشار وزير الصحة – في تصريح له عقب تفقده عددا من مستشفيات العاصمة بيروت – إلى أن الأولوية في الوقت الحالي لإسعاف ونقل المصابين بجروح بالغة إلى المستشفيات، على أن يجري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين بجروح متوسطة وطفيفة في مواقع تواجدهم.

ودعا وزير الصحة اللبناني، كافة الدول العربية والأجنبية، إلى سرعة تقديم المساعدة إلى لبنان، لاسيما في ضوء الاتصالات التي تلقاها لبنان، من منظمة الصحة العالمية والعديد من دول العالم والتي عرضت مد يد العون وتقديم مساعدات، حيث إن البلاد تعاني من الأساس من نقص في المواد والمستلزمات والمعدات الطبية جراء أزمة وباء كورونا غير أن انفجار اليوم، فاقم من حدة الأزمة، وأن الأطقم الطبية تحتاج إلى حماية إضافية حتى يتسنى لها تقديم العون الطبي.