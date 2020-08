فيديو.. كاميرات المراقبة تسجل لقطات مأساوية من انفجار بيروت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة وثقت لحظات انفجار بيروت الضخم الذي وقع، أمس الثلاثاء، حيث سجلت ووثقت كاميرات المراقبة بالمنازل وبالأماكن العامة المختلفة لحظات الانفجار وردود أفعال اللبنانين في لحظات وقوع الانفجار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لأطفال صغار مع المربية الخاصة بهم أثناء مشاهدتهم من النافذة الحريق الذي وقع قبيل وقوع الانفجار بلحظات، إلى أن حدث الانفجار الذي أطاح بالنافذة في وجه الأطفال الثلاث، ممن أصيبوا بالفزع والهلع.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو لموقع الانفجار بعد انتهائه بينما كانت جثث الضحايا تملأ أرجاء المكان.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو يتضمن مشاهد مجمعة لآثار الانفجار والضحايا والمصابين عقب الانفجار والمستشفيات التي امتلأت بالمصابين.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو لشاب كان في البحر قريبا من المرفأ وحدث الانفجار ومن شدته سقط الشاب في البحر.

وتداول آخرون لحظات لعروس وهي تلتقط الفوتوسيشن الخاص بزفافها ووقع الانفجار مما تسبب في حالة من الذعر والهلع لها وللمصور وللمتواجدين بالمكان.

وتداول آخرون لحظات مرور سيارة من أعلى كوبري قريب من موقع الانفجار وكان قائدها يحاول تصوير الدخان المتصاعد قبيل الانفجار ووقع الانفجار وأدى لتطاير السيارات وزجاج السيارة في وجه قائدها مصور الفيديو.

