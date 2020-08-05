فيديو.. كاميرات المراقبة تسجل لقطات مأساوية من انفجار بيروت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة وثقت لحظات انفجار بيروت الضخم الذي وقع، أمس الثلاثاء، حيث سجلت ووثقت كاميرات المراقبة بالمنازل وبالأماكن العامة المختلفة لحظات الانفجار وردود أفعال اللبنانين في لحظات وقوع الانفجار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لأطفال صغار مع المربية الخاصة بهم أثناء مشاهدتهم من النافذة الحريق الذي وقع قبيل وقوع الانفجار بلحظات، إلى أن حدث الانفجار الذي أطاح بالنافذة في وجه الأطفال الثلاث، ممن أصيبوا بالفزع والهلع.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو لموقع الانفجار بعد انتهائه بينما كانت جثث الضحايا تملأ أرجاء المكان.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو يتضمن مشاهد مجمعة لآثار الانفجار والضحايا والمصابين عقب الانفجار والمستشفيات التي امتلأت بالمصابين.

فيما تداول آخرون مقطع فيديو لشاب كان في البحر قريبا من المرفأ وحدث الانفجار ومن شدته سقط الشاب في البحر.

وتداول آخرون لحظات لعروس وهي تلتقط الفوتوسيشن الخاص بزفافها ووقع الانفجار مما تسبب في حالة من الذعر والهلع لها وللمصور وللمتواجدين بالمكان.

وتداول آخرون لحظات مرور سيارة من أعلى كوبري قريب من موقع الانفجار وكان قائدها يحاول تصوير الدخان المتصاعد قبيل الانفجار ووقع الانفجار وأدى لتطاير السيارات وزجاج السيارة في وجه قائدها مصور الفيديو.

This video took us to back to Hiroshima and Nagasaki #انفجار_بيروت pic.twitter.com/aWaF1IkWzj — ⁦⁩⁦⁩الثعلب المصري⁦(زملكاوي)⁩⁦⁩ (@EgyptionfoxHh) August 5, 2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرحة إنقاذ جريح من ضحايا انفجار ظل تحت الأنقاض من أمس حتى اليوم.

الله أكبر !!

فرحة انقاذ جريح صرلو من مبارح تحت الردم و كم مفقود بعد في من هالكارثة #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/yHCS7LGV5M — Jamal Chaiito (@JamalChaiito1) August 5, 2020

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن انفجار بيروت الضخم سبب وفاة 100 شخص وعدد كبير من المفقودين وأكثر من 4 آلاف جريح من جراء انفجار بيروت.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.