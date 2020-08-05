تضامنا مع بيروت.. فنان تشكيلي يلخص أوضاع لبنان في لوحة فنية

نشر الفنان التشكيلي ياسر رستم عبر حسابه على فيس بوك، لوحة فنية بعنوان "زينة الشجرة"، تتناول الأوضاع السياسية في لبنان، وتتزين أفرع الشجرة بصور لرفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان الأسبق، تضامنا مع الشعب اللبناني بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت الذى وقع الثلاثاء، وأسفر عن وقع عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى.

وعلق ياسر رستم، على العمل والأحداث، في تصريح لـ"الوطن"، اللوحة شاركت في معرض سياسي نظمته منذ 4 سنوات، بجاليري ART TALK، عن الدول العربية وكان المعرض بعنوان "حمائم وغربان، وهذه اللوحة تعبر عن حال لبنان الذي يعاني من تبعات الصراعات الطائفية.

ولفت إلى أنّ لبنان لم يحظ بالاستقرار سوى في فترتي رئاسة رفيق الحريري، للحكومة اللبنانية أما ما قبل وبعد هذه الفترة، فلبنان يعاني من مشكلات متنوعة ستظل قائمة طالما أنّ السلاح متاح خارج نطاق الجيش.

وتظهر في منتصف اللوحة شجرة محاطة بنصف دائرة من الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية، ممثلة في أهلة وصلبان مرفوع على مآذن المساجد ومنارات الكنائس، وتبدو الشجرة مضاءة بصور رفيق الحريري، (1944- 2005)، والذي تولى منصب رئاسة الحكومة مرتين كانت الأولى من 1992-1998، والثانية من 2000 إلى 2004، بينما ظهر على مقدمة أرضية اللوحة ثعبان ضخم يتلوى وأمامه قنبلة موقوتة، والتي تشير إلى اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005.

وكان انفجار هائل وقع أمس الثلاثاء، في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.