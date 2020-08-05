ماندو العدل: تلقيت العديد من الاتصالات لتهنئتي بنجاح "صاحب المقام"

كشف المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ "ماندو العدل" عن تلقيه اتصالات تهنئة من الفنان أحمد عز والسيناريست عبدالرحيم كمال والكاتب بشير الديك عن فيلمه الجديد "صاحب المقام"، الذي يُعرض حالياً عبر إحدي المنصات الإلكترونية العربية.

وكتب "العدل" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": مكالمات تليفونية حلوة أوي من أحمد عز وعبدالرحيم كمال وأستاذ بشير، صاحب المقام.

وتدور أحداث "صاحب المقام" أحداثه حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.