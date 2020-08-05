"الصحة": الكشف عن 670 ألف طفل بمبادرة الرئيس للمسح السمعي للأطفال

أعلن الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، والمسؤول التنفيذي عن مبادرة الرئيس لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، عن إجراء المسح السمعي لـ 670 ألف طفل حديث الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر الماضي.

وتابع "مصطفي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن أزمة فيروس كورونا أثرت على المبادرة، خاصة أن هناك مستشفيات كانت ضمن مستشفيات العزل، ولكن أنجزنا خلال هذا الأزمة وتم الكشف عن مايقرب من 250 طفلا.

وأضاف المسؤول عن المبادرة أن هناك إجراءات احترازية متبعة خلال عملية الكشف منها أن يصطحب الطفل فرد واحد ويجب ارتداء الكمامات، لافتا إلى الممرات الآمنة التي تم عملها لفصل القادمين للكشف ومصابي فيروس كورونا داخل المستشفيات.

وأوضح أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بداية من يوم الولادة وحتى عمر 28 يوما، مشيرا إلي أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وشدد على أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

الجدير بالذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.

وتستقبل وزارة الصحة استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة "100 مليون صحة".