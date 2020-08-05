تكليف الأمومة والطفولة بإعداد تقرير عن حالة الفتاة المتهمة بقتل والدها

أعلن المستشار باسم عبدالباقي، رئيس نيابة الخانكة، أنه تم تكليف لجنة الأمومة والطفولة بالقليوبية، بإعداد تقرير عن حالة لفتاة المتهمة بقتل والدها دفاعا عن والدتها بالخانكة، إلى جانب متابعتها أثناء تواجدها بالحبس الاحتياطي.

كان قد قرر رئيس نيابة الخانكة، تجديد حبس "ي. إ" 16 عامًا، والمتهمة بقتل والدها، بجرح طعني بالصدر، أثناء مشاجرته مع والدتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد حبيش، معاون مباحث مركز الخانكة، بالواقعة، أخطر اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق" 42 عاما، حداد مسلح، مقيم أبوزعبل دائرة المركز، توفي إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 عاما، ربة منزل، بسبب خلافات زوجية وأسرية مستمرة بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الزوج على زوجته بالضرب، ما أثار حفيظة ابنتها "ياسمين. ا. م" 16 سنة- طالبة، فتعدت على والدها بطعنة بالصدر باستخدام سكين.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، واعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب، ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يضرب والدتها، ويتشاجر معها، حاولت التدخل لكنه أهانها، وحاول ضربها، فاستلت السكين، وطعنته في صدره، فسقط غارقًا في دمائه.