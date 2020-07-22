طالبة تقتل والدها بسكين المطبخ دفاعا عن والدتها بالخانكة

شهدت عزبة الرمل بقرية أبوزعبل مركز الخانكة، حادثًا مأساويًا، حيث لقي حداد مسلح مصرعه إثر طعنة بسكين مطبخ تلقاها من ابنته، التي تدخلت للدفاع عن والدتها في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوجته، فلقي مصرعه في الحال.

تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهمة وبعرضها على النيابة، أمرت بحجزها وعرض الجثة على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن المجني عليه وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمد حبيش معاون مباحث مركز الخانكة بورود بلاغ بحدوث مشاجرة توفي على أثرها أحد الأشخاص بناحية عزبة الرمل بأبوزعبل دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم. م. ق، 42 عامًا، حداد مسلح"، ومقيم دائرة المركز، الذي توفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر، وزوجته "فايزة. م. ع"، 36 عامًا، ربة منزل ومقيمة ذات العنوان، بسبب خلافات زوجية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتوفى بالتعدي على زوجته بالضرب، مما أثار حفيظة ابنتهما "ياسمين. ا. م، 16 عامًا"، طالبة، فقامت بالتعدي على والدها بسكين المطبخ بالصدر فأردته قتيلًا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمة، والتي اعترفت أن والدها دائم التعدي عليها بالضرب ويسيء معاملتها هي ووالدتها، وعندما شاهدته يتعدى بالضرب على والدتها، حاولت التدخل ولكنه أهانها وحاول ضربها هي الأخرى فأستلت السكين وطعنته في صدره فسقط غارقًا في دمائه.