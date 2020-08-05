"شعبة اللحوم": ركود في السوق بعد عيد الأضحى

قال محمد وهبة، رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة، إن السوق شهدت ركودا كبيرا عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، وأكد أن الحركة التجارية لا تزال تعاني تحت وطأة الركود في مختلف القطاعات.

وأضاف "وهبة"، لـ"الوطن"، أن غالبية الأسر قامت بتخزين اللحوم، وأن كثيرا من المواطنين لديهم فائض، متوقعا أن يتلاشى هذا المخزون في سبتمبر المقبل، على أن يعود الطلب إلى طبيعته بعدها.

وأوضح أن هناك تحولا في أولويات الإنفاق لدى عدد كبير من الأسر المصرية، حيث أن أغلبها يستعد حاليا لموسم المدارس، وما يفرضه ذلك عليهم من مصاريف والتزامات.

ورأى أن تراجع القدرة الشرائية يسيطر حاليا على المستهلكين وسط تداخل المواسم، ووصف "وهبة" موسم عيد الأضحى هذا العام بالنسبة لحركة البيع والشراء بأنه "مضروب" نتيجة تراجع شراء الأضاحي من قِبل الكثيرين.

من ناحية أخرى، سجل مؤشر الأسعار، الذي رصدته الغرف التجارية عقب عيد الأضحى تراجعا في متوسط أسعار بيع مجموعة الخضر والفاكهة بنسبة 40% للخضر، كما انخفضت الفاكهة بنسبة 30%، وتراجعت أسعار مجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 2.2%، ومجموعة الحبوب والبقول بنسبة 6%.

ووفقا للمؤشر، انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 8%، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 2%، في حين ارتفعت اللحوم الحمراء بنسبة 1.6%، أما اللحوم المستوردة فقد شهدت استقرارا، كما استقرت مجموعتا الزيوت والمسلي والبقالة، بينما لم تشهد مجموعة المنظفات أي تغير، كما سجلت مواد البناء تذبذبا في أسعار الحديد، وتراجعا في أسعار الأسمنت بنسبة 4%.