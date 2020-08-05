بتانة تنظم ندوة قراءات شعرية وقصصية حرة مهداة إلى الشعب اللبناني

أعلن الشاعر شعبان يوسف، تنظيم منتدى بتانة الأدبي والثقافي، ندوة قراءات شعرية وقصصية حرة، مهداة للشعب اللبناني في محنته الكارثية الأخيرة، وذلك في السابعة مساء غد الخميس، بمقر الدار بعمارة يعقوبيان بطلعت حرب.

وأضاف "شعبان" عبر حسابه على فيس بوك، سوف يقرأ القاص فادي عكوم، بعضا من الأدب اللبناني، بالإضافة لقصائد لمحمود درويش وسعدي يوسف وعبدالرحمن بسيسو وسعيد عقل وغيرهم، بالإضافة لقراءات شعرية وقصصية مصرية.

كما تتحدث الكاتبة سلوى بكر، عن تجربتها فى لبنان، حيث عاشت وعملت في بيروت، أثناء اجتياح إسرائيل، للجنوب اللبنانس.

وكان انفجار هائل وقع أمس الثلاثاء، في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.