الجيش اللبناني يدعو لإخلاء منطقة انفجار ميناء بيروت

دعا الجيش اللبناني، المواطنين لإخلاء منطقة انفجار ميناء بيروت أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة، كما كلف المجلس، الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن.

وطلب المجلس، فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار تخزين المادة المتفجرة في ميناء بيروت، كما اعتمد المجلس تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعلن مجلس الوزراء، حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت قبل قليل انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيجريد كاج، إنّ بلادها تعتزم إرسال فريق بحث وإنقاذ لمساعدة لبنان في الجهود الإغاثية في أعقاب انفجار ميناء بيروت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت كاج، في تصريحات للإعلام نقلتها شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنّ فريق البحث مؤلف من شرطيين ورجال إطفاء وأطباء لمعالجة الصدمات النفسية وممرضات لمساعدة الناجين.

وأوضحت الوزيرة الهولندية، أنّ الفريق سينطلق الليلة وسيبدأ عمله في لبنان فور وصوله بشكل فوري، مشيرة إلى أنّ هناك فردًا أو اثنين أُصيبا بجروح بالغة بسفارة هولندا في لبنان فيما عانى آخرون من إصابات بسيطة وتضرر المقر جراء الانفجار.