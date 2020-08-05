عمرو أديب: نجدة لبنان واجب قومي عربي إنساني.. ومصر دائما في الصف الأول

علق الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الشخصي على تويتر، على الأحداث الأخيرة التي حدثت والانفجار الذي وقع في بيروت عصر الثلاثاء، مغرّدا: "مصر تثبت كل يوم أنّها لا تخلط بين السياسة والدور الإنساني، نحن نعرف دورنا والمتوقع مننا ونقوم به بصرف النظر عن أي اعتبارات أو حسابات".

وتابع أديب: "نجدة لبنان واجب قومي عربي إنساني، ومصر دائما تكون في الصفوف الأولى".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل