أسعار الفاكهة اليوم الخميس 6-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، اليوم الخميس 6 أغسطس، والتي تنوعت بين العنب والخوخ والبطيخ كالتالي:

الكمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 15 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيها.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيه.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيها، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.