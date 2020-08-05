"القوى العاملة" بالقليوبية: قبول طلبات 201 فرصة عمل برواتب مجزية

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اعتبارا من غدٍ الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 201 فرصة عمل في 6 مؤسسات، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تتراوح بين 1600 إلى 2500 جنيه، فضلا عن عمولات ونسب وبدلات.

وأكدت إيمان السيد رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحة أن الفرص المطلوبة تتمثل في 95 فرصة عمل بالشركة الشرقية للحلويات والشيكولاتة، و43 فرصة عمل بمنشأة دانتيل سلامتكس، و5 فرص عمل اتسوكا اتيكوفارما، و28 بالجمال لتصنيع الزجاج، و30 فرصة بجمعية تنمية المرأة.

وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوهة بأنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

واستطردت، أن الطلبات تقدم من غدٍ الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.