الحريري يدعو لتحقيق شفاف في انفجار بيروت بمشاركة دولية

دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إلى إجراء تحقيق شفاف في حادث الانفجار المدمر الذي وقع أمس الثلاثاء، بميناء بيروت البحري، وتسبب في حدوث خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالعاصمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول القادرة على مساعدة لبنان، في سبيل معرفة حقيقة ما حدث.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها "الحريري" خلال جولة تفقدية أجراها وعدد من النواب عن تيار المستقبل، ظهر اليوم، في ميناء بيروت، للوقوف على حجم الدمار والأضرار التي تسبب فيها الانفجار.

وأصدرت الكتلة النيابية لتيار المستقبل برئاسة الحريري، بيانا في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم، وصفت فيه حجم الدمار الذي تعرضت له بيروت، بأنه يوازي ما تعرضت له العاصمة جراء الحروب التدميرية، سواء الحرب الأهلية أو الحروب الإسرائيلية على لبنان.

وأشار المجتمعون، إلى أن هناك شكوكا خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصولة والمواد الملتهبة التي تسببت فيه، وشدد المجتمعون، على أنه لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية، وأن نداءات الاستغاثة لا تكفي وحدها المواطنين الذين نكبوا بأرواحهم وأرزاقهم وكرامتهم.

وأكد المجتمعون، أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها ورئاساتها ومكوناتها، مطالبة بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة والإنكار والهروب من الحقيقة والالتفاف عليها مهما بلغت حدود المسؤوليات فيه، وهو الأمر الذي يتطلب مشاركة دولية وخبراء دوليين ولجان متخصصة قادرة على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لبيروت وأهلها.

وقال المشاركون: "بيروت تريد أن تعرف كيف جرى تدميرها، ومن المسؤول المباشر عن تخزين مواد شديدة الانفجار في قلبها، وما الداعي لوجود مثل هذه المواد منذ سنوات في أحد مستودعات ميناء بيروت، ومن أتي بها الى لبنان، ومن سمح بحجزها، وكيف صمتت الأجهزة الأمنية في ميناء بيروت، عن وجود هذه المواد الخطيرة".