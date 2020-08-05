"شويجو": التفتيش المفاجئ يؤكد الاستعداد القتالي العالي للقوات الروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أن القوات المسلحة الروسية أظهرت خلال التفتيش المفاجئ قدرات قتالية عالية في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال شويجو، في تصريح، إنه "على الرغم من إدخال بعض القيود عند تنفيذ خطط التدريب العملياتي والقتالي المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت التشكيلات والوحدات العسكرية قدرات قتالية عالية لتحييد التهديدات للأمن الروسي".

وأضاف الوزير الروسي: "لقد أظهر التفتيش المفاجئ عدم تراجع قدرة القوات المسلحة الروسية على حل المهام على النحو المنشود"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تعاملت بشكل احترافي أثناء التفتيش المفاجئ وتم التقيد بالمتطلبات الأمنية بدقة وضمان سلامة الأسلحة والذخيرة.

وأكد شويجو، أن إجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمناطق العسكرية وفروع وأذرع القوات المسلحة الروسية سيستمر في المستقبل أيضا.

وتمت عمليات التفتيش المفاجئ للتأكد من الجهوزية القتالية في القوات الروسية خلال فترة 17- 21 يوليو الماضي في معظم أنحاء روسيا، وشارك في هذه العمليات حوالي 150 ألف جندي وعشرات الآلاف من المركبات القتالية ومئات الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار و106 سفن.

وشاركت قوات المنطقتين العسكرية الجنوبية والغربية والقوات المحمولة جواً ومشاة البحرية من جميع الأساطيل وأسطول بحر قزوين شاركت في هذا التفتيش المفاجئ للجهوزية القتالية بالجيش الروسي.