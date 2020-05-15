الجيش الروسي: عدد المتعافين لدينا من كورونا يزيد عن المصابين

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في اجتماع مجلس الأمن الروسي الذي عقده الرئيس فلاديمير بوتين أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجيش يزيد عن عدد المصابين به.

وقال شويجو: "أنا اعتبر ذلك نجاحا كبيرا وآمل بأن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في القوات المسلحة الروسية من يوم إلى آخر"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأفاد وزير الدفاع، في كلمة ألقاها اليوم في اجتماع مجلس الأمن الروسي بأن كل المجندين للخدمة في الجيش الروسي لديهم ما هو ضروري لحمايتهم من "كوفيد – 19"، بما في ذلك اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تسلمت 230 ألف نظام لاختبار الكشف عن الفيروس.

يذكر أن عملية التجنيد للخدمة العسكرية في الجيش الروسي انطلقت في 12 مايو الجاري.

وأعلن الفريق أول، يفجيني بوردينسكي، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن كل مجند قبل فحصه الطبي في لجنة التجنيد يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا والذي يستغرق 15 دقيقة فقط.