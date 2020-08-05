دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يغلق أبوابه أمام الزوار بسبب كورونا

أعلن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، للأقباط الأرثوذكس، اعتذاره عن استقبال الزوار وأسر الرهبان والخلوة الروحية حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا يسطس رئيس الدير، في بيان، إن ذلك يأتي لضمان سلامة الجميع وعملا بأقصى الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الدير: "نصلي دائما من أجل سلام العالم أجمع، وأن يحفظ الله بلادنا مصر من كل مكروه".