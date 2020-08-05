الطوخي: "بنتي حبيبتي" تتخطى مليون مشاهدة وأستعد لطرح أغنية عن النيل

أعرب المطرب والملحن محمد الطوخي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها حول أغنية "بنتي حبيبتي"، التي طرحها مؤخراً.

وأكد في بيان صحفي، أن الأغنية تخطت اليوم الأربعاء، حاجز المليون مشاهدة على موقع يوتيوب، و"بنتي حبيبتي" من كلمات عصام حسني، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع أسامة عبدالهادي، وإنتاج I media محسن أحمد، وإخراج محمد القاضي.

وأضاف "الطوخي" أنه يستعد حالياً لطرح أغنية جديدة عن النيل، من كلمات إبراهيم عبدالفتاح، وتوزيع أسامة عبدالهادي، ووتريات المايسترو حمادة الموجي، وإخراج تامر الخشاب.