طفلة أغنية تررم.. نهال نور تحصل على 84% في الثانوية العامة

أعربت الفنانة الشابة نهال نور، عن سعادتها البالغة بنجاحها في الثانوية العامة، وحصولها على 83.9%.

ونشرت "نهال" عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، صورة لها، مُعلقة عليها: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه 83.9%".

نهال نور هي ممثلة شابة سورية - جزائرية، ولدت في مصر، بدأت التمثيل في إعلانات وفيديو كليبات أشهرها أغنية محمود العسيلي تررم، وظهرت بأدوار صغيرة في مسلسلي لحظات حرجة والعتبة الحمرا، وحصلت على دور بطولة مع جومانا مراد، في مسلسل شاهد إثبات، عندما أدت دور ريم.

واختفت "نهال" لفترة كبيرة وابتعدت عن الأنظار والأضواء قبل أن تعود في 2016، مع نيللي كريم، في مسلسل سقوط حر، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل النهاية، مع يوسف الشريف.