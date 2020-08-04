رئيس التحرير

محمود مسلم

طفلة أغنية تررم.. نهال نور تحصل على 84% في الثانوية العامة

كتب:

أحمد حسين صوان
04:33 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نهال نور

نهال نور

أعربت الفنانة الشابة نهال نور، عن سعادتها البالغة بنجاحها في الثانوية العامة، وحصولها على 83.9%.

ونشرت "نهال" عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، صورة لها، مُعلقة عليها: "الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه 83.9%".

نهال نور هي ممثلة شابة سورية - جزائرية، ولدت في مصر، بدأت التمثيل في إعلانات وفيديو كليبات أشهرها أغنية محمود العسيلي تررم، وظهرت بأدوار صغيرة في مسلسلي لحظات حرجة والعتبة الحمرا، وحصلت على دور بطولة مع جومانا مراد، في مسلسل شاهد إثبات، عندما أدت دور ريم.

واختفت "نهال" لفترة كبيرة وابتعدت عن الأنظار والأضواء قبل أن تعود في 2016، مع نيللي كريم، في مسلسل سقوط حر، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل النهاية، مع يوسف الشريف.

اقرأ المزيد:

نهال نور: مخرج "النهاية" يعاني التهابا رئويا حادا

مي كساب تدافع عن يوسف الشريف: تطالبوه بالحرية بمنتهى الديكتاتورية

مدحت العدل يتهم يوسف الشريف بـ "النفاق" و"قلة الموهبة"

كاملة أبو ذكري عن تصريحات يوسف الشريف: دعاية مبتذلة لزيادة المشاهدات