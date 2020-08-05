باسكال مشعلاني لـ"الوطن": أنا وأسرتي بخير ومنزل عائلتي دمر بالكامل

طمأنت الفنانة باسكال مشعلاني، جمهورها على صحتها وصحة زوجها وطفلها إيلي، عقب انفجار بيروت، الذي وقع أمس في مرفأ العاصمة اللبنانية.

وقالت "باسكال" لـ"الوطن": "صحتي جيدة وأسرتي بخير، ولكن خالي وخالتي قد دمر منزلهما بالكامل في منطقة جميزة، وسهرنا طيلة الساعات الماضية، للاطمئنان عليهما، وقمنا بإسعافهما بشكل سريع"، مضيفة: "أطلب من الجميع الدعاء لبيروت وأهلها".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.