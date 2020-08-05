في ذكرى وفاته.. تعرف على المسرحية التي كتبها وأخرجها محمد نوح

يعد الفنان محمد نوح واحدا من الفنانين متعددي المواهب، فقد حقق نجاحا كبيرا في التمثيل ليشارك فيما يقارب الـ25 عملا فنيا ما بين السينما والدراما التلفزيونية، كما نجح في مجال الموسيقى بتكوينه لفرقة "النهار الموسيقية في سبعينيات القرن الماضي كما ألف الموسيقى التصويرية لما يقارب الـ35 عملا فنيا.

ومن أشهر الأدوار التي قدمها الفنان محمد نوح في السينما مشاركته بفيلم "الزوجة الثانية" من بطولة سعاد حسني، سناء جميل، شكري سرحان وصلاح منصور ومن إخراج صلاح أبو سيف، ومن أبرز الأفلام التي ألف لها الموسيقى التصويرية تعاونه مع يوسف شاهين في أفلام "المهاجر، القاهرة منورة بأهلها وإسكندرية كمان وكمان".

ومن المواهب التي تميز بها الفنان محمد نوح كانت موهبته في الكتابة والإخراج المسرحي، ففي عام 1993 تم عرض مسرحية "سحلب" من تأليفه وإخراجه والتي شارك في بطولتها كل من "إيناس مكي، سماح أنور، ليلى فهمي، حسين فهمي وسيد جبر".

ورحل عن عالمنا الفنان محمد نوح في مثل هذا اليوم 5 أغسطس عام 2012 عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما مشوار فني استمر لما يقارب الخمسين عاما بين التمثيل والتأليف الموسيقي.