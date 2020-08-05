مروان خوري لـ"الوطن": كلنا بخير

طالب الفنان اللبناني مروان خوري جمهوره في الوطن العربي بالدعاء للبنان في المحنة الأخيرة التي تمر بها، وفي تصريح خاص لـ"الوطن" طمأن خوري جمهوره بأنه وأسرته بخير.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي الذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات للجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي طرح المطرب مروان خوري، عبر قناته على "يوتيوب"، كليبه الجديد "كمل حياتك"، كما كان طرح مروان خوري مؤخرًا أغنية بعنوان "علقتني"، من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري وحققت أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب.