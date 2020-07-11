مروان خوري في ذكرى رحيل والدته: "مرت سنة يا أمي"

أحيا الفنان اللبناني مروان خوري، ذكرى رحيل والدته عبر صفحاته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتويتر، بمناسبة مرور عام على رحيلها بعد صراع مع المرض.

نشر مروان صورة له رفقتها وعلق عليها قائلا :"مرِّت سنة.. يا أمي".

كان الفنان مروان خوري، قد تحدث عن الأوضاع في بيروت في ظل كورونا مؤخرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "إكسترا نيوز": "عملت أغنية احتراما وتقديرا للفرق الطبية والأطباء، ومفيش شك تعاطفنا مع الأطباء والجيش الأبيض لأنهم على الخط الأمامي، وهو أقل ما يمكن كفنان إني أقدمه، والفنان قدرته تعبيرية في الأساس ولو بدقيقة واحدة بيكون حلو وبشكر لافرق الطبية إنهم هما اللي في مواجهة المرض".

وتابع خوري: "الوقت كان قصير جدا واشتغلت على الأغنية في 24 ساعة، والحجر بالنسبالي بين البيت والاستديو وعملنا شيء من الاحتفالية بالأطباء والأطقم الطبية، وكتبت الأغنية ولحنتها ونزلنا على الاستديو سجلناها واتذاعت تاني يوم".

واستطرد: "أوقات نحتاج للحجر في حياتنا عشان نبعد عن الضغط ولازم نحول الشيء السيئ لإيجابي إلى حد ما، ولازم الفنان يستمر في عمله حتى لو قاعد في بيته مش بيخرج، والفكرة عندي بتبدأ بكل تفاصيلها وبعدين الحالة الإنسانية هي اللي بتأثر عليا، وفي الظروف دي فيه إنتاج أكتر وتخطيط لأغاني أكثر والناس في حاجة للموسيقى دايما ويمكن مش الأغاني اللي اتعودنا نقدمها عاطفيا لكن لازم الموسيقى تستمر".