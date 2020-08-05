"إيجاد" تحذر من أزمة الأمن الغذائي بحلول نهاية 2020 في شرقي أفريقيا

قالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، إن ما يقدر بنحو 50.6 مليون شخص في منطقة شرق أفريقيا يعانون من أزمة الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2020 بسبب آثار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وغزو الجراد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشارت الهيئة في بيان، بعد تحليل أجراه خبراء تقنيون، إلى أن 50.6 مليون شخص "حوالي 20% من السكان" في المنطقة معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي وقد يحتاجون إلى مساعدة غذائية حتى نهاية عام 2020 وذلك سيحدث إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل.

ودعت استراتيجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" للاستجابة للأمن الغذائي والتغذية التي أطلقت الدول الأعضاء والشركاء إلى تقديم الدعم التقني والمالي للكتلة الإقليمية من أجل تنفيذ خطة للتعامل مع الأزمة.

وقال الأمين التنفيذي للمنظمة، وركنه جبيهيو، "من المتوقع أن يكون حوالي 51 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية عام 2020 في منطقة إيجاد ومع تعرض ملايين السكان للخطر، اتخذت إيجاد موقفاً للحد من الخسائر".

وهي عن طريق الدعم والمساعدات الإنسانية والمعيشية لجميع السكان المعرضين للخطر في المناطق الرعوية والحضرية والريفية؛ ويشمل ذلك تحسين واستدامة الأمن الغذائي بين جميع الفئات الضعيفة.

وذُكرت الهيئة، أن التدخلات تعزز وتيسر التجارة الإقليمية والوصول إلى الأسواق عبر الحدود، مضيفة أن تعزيز آليات الحماية للرعاة والمناطق الرعوية؛ تفعيل صندوق إيجاد للاستجابة للكوارث؛ كما أن إنشاء مركز عمليات إقليمي لحالات الطوارئ من بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها.