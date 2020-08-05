السيسي: نفسي في خلال سنة تكونوا خلصتوا تطوير "المنتزه"

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في إحدى جولاته، منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، حيث شهد أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير والتجهيز المخططة لمنطقة المنتزه، والتي تستهدف إعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمنتزه سياحي وتاريخي عالمي.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير منطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، كان عبارة عن تصور تم عرضه في مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه، "مبقاش غير إننا نعمله، فلازم نبتدي نشتغل فيه، أنا نفسي في خلال سنة تكونوا خلصتوا المشروع، بس عاوز حاجة حلوة".

فيما رد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "إن شاء الله يا فندم.. حجم الشغل كبير ومنتشر في أكثر من مكان".

وأشار الرئيس، بيده إلى إحدى المناطق ضمن المشروع، قائلًا: "إنتوا قولتوا المنطقة دي هتعيدوا صياغتها، ياريت تبدأوا بيها واشتغلوا في كل الأماكن بالتوازي، عشان نقول للناس في الإسكندرية إحنا عملنا لكم منفذ رائع لكل الناس، بالتوفيق إن شاء الله".