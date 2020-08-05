مطران الموارنة بالقاهرة يعزي أسر ضحايا انفجار بيروت ويشكر السيسي

تقدم المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، بالتعازي إلى أسر ضحايا انفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المطران في بيان له: "لقد آلمنا ما حدث في لبنان من خسائر كثيرة في الأرواح، وأضرار مادية بالغة في المنشآت والمرافق. كل التعازي لأسر الضحايا، نصلي إلى الله أن ينعم عليهم بالراحة الأبدية، ويمنح أرواحهم السكينة، ويشفي المصابين، ويمن على لبنان بالاستقرار والأمان".

كما توجه المطران شيحان بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادات السياسية والدينية في مصر قائلا: "إننا من موقع مسؤليتنا الدينية والرعوية نتوجه بالشكر لقياداتنا السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيته شعب لبنان وحكومته، ومبادرته في مد جسر جوي لمساعدة لبنان والاسر المنكوبة، كما نشكر وزارة الخارجية المصرية والسفير سامح شكري والقيادات الدينية المصرية، ورؤساء الكنائس في مصر على تعزيتهم وتضامنهم مع لبنان.. حفظ الله مصر ولبنان وشعوب العالم أجمع من كل شر وسوء".