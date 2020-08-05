محمود فيصل: أضع على رأس أولوياتي القوانين التي تؤثر في حياة المواطنين

قال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، مرشح القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يختلف تماماً عن مجلس النواب، فالرقابة على الحكومة والاتصال المباشر بها لن يكون من مهام عضو مجلس الشيوخ لأن دوره الأساسى تشريعياً.

وأضاف فيصل لـ"الوطن": سأسعى لأن تخرج القوانين التي تؤثر في حياة المواطنين بشكل منضبط وتكون معبرة عن المرحلة الراهنة، فضلاً عن تعديل بعض القوانين التى كانت سبباً فى معاناة الملايين، بجانب ممارسة دوري في التوعية بمهام وتخصصات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وتابع أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشهد تمكين الشباب في الحكومة والمجالس النيابية وفي جميع مواقع صنع القرار بالدولة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف الجميع خلف الوطن في مواجهة التحديات التي تواجهه.