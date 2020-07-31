مرشح حزب حماة الوطن: هناك تناسق بين الأحزاب بقائمة "من أجل مصر"

قال كابتن طيار محمود القط، لبمرشح لمجلس الشيوخ عن حزب حماه الوطن، إن قيادات الأحزاب يجلسوا مع بعضهم البعض والدليل هو القائمة الانتخابية "من أجل مصر"، حيث أن وجود تناسق بين الأحزاب، جاء بعد سعي الكثير من شباب الأحزاب لعقد تفاهمات بين الأحزاب بعضها البعض.

وأضاف "القط"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك الكثير من المجموعات السياسية زارت الأحزاب وتناقشوا مع بعضهم البعض، ما ولد بداخلهم تناسق مع الأحزاب بعضها البعض، موضحا أنه عندما نادى الرئيس عبدالفتاح السيسي بجلوس الأحزاب مع بعضها البعض جلست الأحزاب مع بعضها البعض لإيجاد نقطه اتفاق يبدأوا الإنطلاق من خلالها، حتى جرى تأسيس "من أجل مصر" وهي القائمة التي حظيت بتفهمات كبرى بين مختلف الأحزاب: "المساحة المشتركة مع تنوع الأفكار مش بتعبر عن حد لوحده ولكن بتعبر عن فكر جمعي لمختلف الأحزاب".

وأكد أنه لم يكن عضوا في أي حزب من قبل، ولكنه كان يعبر عن مشكلات الطيارين المصريين في مختلف العصور، مشيرًا إلى أنه قرر دخول مجلس الشيوخ جاء بعد انطباق مواصفات مجلس الشيوخ عليه بتمثيل مناسب لشريحة كبرى بالمجتمع، بخلاف الخبرات المختلفة التي يتمته بها: "في الغرفة التشريعية هيكون دوري أكبر بداخل الغرفة".