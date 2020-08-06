خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا وكيفية قراءتها للتأكد من الاستهلاك

في الفترة الأخيرة الماضية، اتجهت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما لجأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تسجيل قراءة العداد إلكترونيا، لتظهر الفاتورة وقيمة الاستهلاك الخاص بالعقار التابع له قراءة العداد.

وتستعرض "الوطن" خطوات حساب فاتورة المياه إلكترونيا، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- ثم يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل أيضا القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

ومع ظهور قيمة الفاتورة يتم عرض عدد من الخانات، والتي وتتمثل في: كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة.