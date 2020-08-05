هوك: إيران ترعى الإرهاب.. وحاولت استهداف السعودية

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، اليوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالها بوضوح، إن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وشدد هوك، في تصريحات سابقة على أن "عدم تسليح إيران يسهم في جلب الاستقرار للشرق الأوسط"، مذكّراً بأن "إيران ترعى الإرهاب وحاولت استهداف السعودية"، مضيفا: "منع تسلح إيران يحول دون مهاجمة جيرانها عبر وكلائها".

وخيّر هوك، إيران بين التفاوض أو مواجهة الانهيار الاقتصادي، مضيفاً: "سنستمر في سياسة الضغط الاقتصادي والعزلة السياسية ضد إيران. الولايات المتحدة مستعدة لأسوأ السيناريوهات مع إيران"، مشددا على أن "النظام الإيراني ينفق عائدات النفط في تمويل الإرهاب".

وقبل أيام رفض رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأمريكية، براين هوك، التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين إيرانيين لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول تأثير العقوبات الأمريكية على مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إيران.

وأكد هوك خلال مؤتمر صحفي الخميس "أن معظم الإيرادات التي يتلقاها النظام من بيع النفط ومنتجات أخرى، تنفق على تمويل الإرهاب في الحروب الخارجية بمليارات الدولارات. تخيلوا لو أن 10% فقط من الـ16 مليار دولار التي أنفقتها الجمهورية الإسلامية منذ عام 2012، لو تم إنفاقها على نظام علاجي، لكان الشعب الإيراني يتمتع بأوضاع أفضل من الآن".

وطالبت السلطات في إيران تزامنا مع تفشي كورونا المستجد، برفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وحول هذا الموضوع، أضاف هوك: "النظام الإيراني يقول إن العقوبات تؤثر على إمكانياته في مساعدة شعبه. هذا ليس صحيحًا، والشعب الإيراني يعرف ذلك. لهذا لم تكن هناك أي مظاهرات خلال الأشهر الأخيرة ضد العقوبات الأميركية".

وقال هوك: "علي خامنئي لديه موارد هائلة وكثيرة، والطبقة الحاكمة لديها الكثير من الأموال".